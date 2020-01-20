Загитова, Медведева и Туктамышева выступят в шоу «Россия, вперёд!» в Москве в конце марта

В продаже появились билеты на ледовое шоу «Россия, вперёд», которое пройдёт 29 марта в спортивном комплексе «Мегаспорт». Планируется, что в шоу примут участие сильнейшие фигуристы страны, в том числе члены сборной России.
Среди них приостановившая карьеру олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала Гран-при Алёна Косторная, Дмитрий Алиев, Александр Самарин и другие члены сборной команды России. Парное катание и танцы на льду представят дуэты Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.
Стоимость билетов от 350 до 7000 рублей. Дети до 6 лет включительно проходят на мероприятие бесплатно.
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