Горячкина назвала незаслуженным своё поражение в 1й партии матча за шахматную корону

Россиянка Александра Горячкина прокомментировала поражение в 10-й партии матча за звание чемпионки мира по шахматам с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

«До определённого момента я контролировала ситуацию и до последнего не должна была проиграть. Я допустила ошибку, „зевнув слона“, из-за чего потеряла преимущество по ходу партии», — цитирует Горячкину ТАСС.

Партия, состоявшаяся во Владивостоке, завершилась после 62-го хода. Общий счёт в противостоянии стал 5,5-4,5 в пользу китаянки. 11-я партия, в которой Горячкина будет играть чёрными фигурами, состоится 22 января.

Первые шесть партий этого противостояния были сыграны в Шанхае (Китай) с 5 по 12 января. Матч за женскую мировую шахматную корону состоит из 12 партий. Согласно регламенту матч завершится 24 января 2020 года.

Горячкина — двукратная чемпионка России по шахматам.