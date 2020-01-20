Федерация тяжёлой атлетики обсудит обвинения телеканала ARD на заседании в Дохе

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) в среду, 22 января, проведёт экстренное заседание в Дохе, на котором обсудит фильм телеканала ARD.

Немецкие журналисты обвинили федерацию и лично её президента Тамаша Аяна в покрывательстве допинга и коррупции. Позже последовали комментарии о временном исключение тяжёлой атлетики из программы Олимпийских игр и приостановлении деятельности федерации до тех пор, пока МОК не убедится в её соответствии олимпийским ценностям. Также не исключалась и добровольная отставка Аяна.

Однако глава IWF настаивает, что все приведённые в фильме данные относятся к дореформенному времени. В последние годы в антидопинговой программе IWF произошли радикальные изменения, высоко оценённые МОК.

«Фильм ARD не заслуживает доверия и содержит ложные обвинения, искажающие действительность. Весьма прискорбно, что один или два члена совета директоров из личного интереса пытаются разрушить свой собственный спорт после того, как недавно баллотировались на различные должности”, — приводит слова Аяна Hungary Today.

В фильме ARD выступали бывшие кандидаты на пост президента IWF и должность генерального секретаря.