Мишин ответил канадцу, предложившему натурализовать Туктамышеву

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин, наставник чемпионки мира и Европы 2015 года по фигурному катанию россиянки Елизаветы Туктамышевой, прокомментировал предложение канадского журналиста Филипа Херша сменить спортивное гражданство россиянки.

«Что касается гражданства, то на этот вопрос, наверное, лучше ответить самой Лизе. Я думаю, что, как вежливые люди, приглашение канадцев мы примем, но, как истинная россиянка, от предложения принять гражданство она откажется», — приводит слова Мишина RT.

Туктамышева стала четвёртой на чемпионате России – 2020 и, соответственно, — первой запасной в составе национальной сборной. В Красноярске 23-летняя Туктамышева, исполняющая четверной тулуп, уступила только трём ученицам Этери Тутберидзе, проводящим первый сезон среди взрослых.

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