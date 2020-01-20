Авербух: у Алиева и Самарина впервые за долгие годы есть шансы выиграть ЧЕ

Чемпион мира по фигурному катанию, призёр Олимпийских игр Илья Авербух поделился ожиданиями от чемпионата Европы по фигурному катанию, который стартует 22 января в Австрии.

«Чемпионат Европы — это турнир, на котором российские спортсмены традиционно занимают очень много призовых мест. Я думаю, что этот чемпионат не будет исключением. В женском одиночном катании объективно конкурентов у наших девушек нет, они будут соревноваться сами с собой. Первые три места в 99 процентах из ста могут принадлежать российским фигуристам, благо наши конкуренты — это японки, южнокореянка, американки, но все они не участвуют в чемпионате Европы.

В мужском одиночном катании у нас впервые за долгие годы есть шансы выиграть золото. Ребята очень хорошо показали себя: и Дима Алиев, и Саша Самарин, оба уже были в своей карьере серебряными призёрами. У наших ребят есть шанс, но тут не так всё однозначно, потому что традиционно конкуренцию составляют фигуристы из Франции, Италии. Думаю, что они тоже будут бороться. А в танцах на льду на 90 процентов чемпионом Европы вновь станет французский дуэт. Борьба будет по большому счёту за места со второго по четвёртое, и в ней будут участвовать две наши танцевальные пары», — приводит слова Авербуха Business FM.