Сборные Хорватии и Испании по гандболу досрочно вышли в полуфинал чемпионата Европы

Сборные Хорватии и Испании досрочно пробились в полуфинал чемпионата Европы по гандболу. Матчи группы I, в которой играют обе команды, проходят в Вене (Австрия).



В четвёртом туре основного группового этапа Хорватия взяла верх над Чехией со счётом 22:21, а Испания одолела Беларусь — 37:28.

В турнирной таблице группы I испанцы и хорваты занимают первые две места, набрав по восемь очков. За тур до конца группового этапа команды обеспечили себе выход в полуфинал чемпионата Европы. В заключительном туре Испания сыграет с Хорватией. В этой встрече выяснится, кто станет победителем группы.

Сборная России завершила выступление на предварительном групповом этапе.



Победитель чемпионата Европы получит лицензию на Игры 2020 года. Турнир завершится 26 января.

Гандбол. Чемпионат Европы

Мужчины. Группа I

Хорватия — Чехия — 22:21 (11:9)

Беларусь — Испания — 28:37 (16:17)