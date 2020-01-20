Слуцкая пригласила на шоу на льду лесного озера, где выступят Загитова и Туктамышева

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая рассказала о шоу, которое пройдёт 1 февраля на льду настоящего лесного озера в Доброграде.

«1 февраля ищите меня на ледовом шоу олимпийских чемпионов в Доброграде! Уже третий год подряд я устраиваю незабываемый праздник фигурного катания на настоящем льду под открытым небом! Да, да! Наши участники будут кататься именно по живому замёрзшему озеру!

Главными героями станут действующие спортсмены: Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, а сразу после чемпионата Европы к нам присоединятся Евгения Тарасова — Владимир Морозов и Александра Степанова — Иван Букин. В этом ярком событии также примут участие Татьяна Тотьмянина — Максим Маринин, Максим Ковтун, Елена Радионова и многие другие! Я, Ирина Слуцкая, и Марат Башаров будем ведущими этого замечательного вечера.

Вас будет ждать ещё одна отнюдь не маленькая деталь, которая сделает ледовое шоу 2020 года самым уникальным явлением планеты! Прямо посередине озера пройдёт захватывающее акробатическое представление! Акробаты, да ещё в воздухе надо льдом, да ещё на открытой площадке… Уверена, на этом льду точно разгорится настоящее жаркое пламя! Главное — только бы не растопить нашу площадку и не провалиться под лёд. А особо жаждущие смогут приобрести билеты с посещением VIP-зоны и получить заветный автограф от звезды и, конечно, сфотографироваться!⠀

Всех приглашаю и очень сильно жду! Встречаемся в Доброграде!» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».