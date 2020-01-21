Бестемьянова оценила возможность выступления Туктамышевой за Канаду

Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка 1988 года по фигурному катанию в дуэте с Андреем Букиным, прокомментировала предложение журналиста Филипа Херша, предложившего россиянке Елизавете Туктамышевой задуматься о смене спортивного гражданства на канадское.
«Когда возникают разговоры о натурализации, мне становится просто смешно. О таких вещах нужно спрашивать самих спортсменов, это только им решать. За какую страну выступать — личное дело фигуриста. Все когда-то куда-то уезжают. Но, с другой стороны, разве только в фигурном катании мы наблюдаем такую тенденцию? Разве в других видах спорта такого нет? Например, в том же футболе есть натурализованные игроки», — цитирует Бестемьянову «RT на русском».
Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года.
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