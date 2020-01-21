Орсер: Медведева ещё планирует выступить в этом сезоне
Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, сообщил, что двукратный призёр Олимпийских игр не отказалась от намерения ещё принять участие в соревнованиях в нынешнем сезоне. Медведева снялась с произвольной программы на прошедшем чемпионате России в Красноярске из-за поломки конька и не смогла отобраться на чемпионат Европы в Граце (Австрия).
«Выступит ли Медведева в текущем сезоне? Пока это в планах. Мы с ней позже поговорим. До этого мне правда нечего рассказать», — приводит слова Орсера РИА «Новости».
При этом тренер отметил, что Евгения вряд ли примет участие в финале Кубка России, который пройдёт в феврале в Великом Новгороде.
«Я не думаю, что она туда поедет», — сказал Орсер.
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