Вяхирева признана лучшей гандболисткой мира по версии Handball Planet

Олимпийская чемпионка 2016 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года россиянка Анна Вяхирева была названа лучшей гандболисткой мира 2019 года по версии Handball Planet.

По итогам голосования россиянка получила 48 баллов. Второе место заняла норвежка Стине Бредал Офтедал (38), третье — представительница Нидерландов Лоис Аббинг (37). В состав жюри, в частности, входил член исполкома Федерации гандбола России Сергей Приголовкин.

Вяхирева была включена в символическую сборную по итогам чемпионата мира 2019 года. Вяхирева стала самым полезным игроком турнира по системе «гол + пас». Российская сборная на чемпионате мира потерпела лишь одно поражение, уступив в полуфинале команде Нидерландов.