Глава USADA рассказал об ожиданиях от слушания дела РУСАДА в CAS

Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт поделился ожиданиями от рассмотрения апелляции РУСАДА на решение ВАДА о лишении агентства статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.
9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. 24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА.
«У нас нет юридического основания присоединиться к делу РУСАДА, но мы надеемся, что оно будет открытым для общественности. Это позволит всем заинтересованным лицам, которые не имеют законного права быть там, получать информацию в реальном времени, из первых рук о том, что поставлено на карту. Говорю о таких организациях, как наша, и о миллионах спортсменов по всему миру», — цитирует Тайгарта ТАСС.
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