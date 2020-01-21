Ганус отреагировал на предложение главы USADA о публичном рассмотрении дела РУСАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал предложение главы Антидопингового агентства США сделать рассмотрение дела РУСАДА в Спортивном арбитражном суде публичным.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. 24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА.



«Публичные слушания — большой риск для России, потому что пока её позиция недостаточно убедительная, ВАДА она уже не устроила. В этой связи существуют репутационные риски, публичные слушания могут усилить критику в сторону России.



Публично мы уже под огнём критики. Важно, как будет выглядеть позиция представителей нашей стороны, как они будут её обосновывать. Если критически неудовлетворительно, то об этом узнает весь мир. Искренне надеюсь, что дело пройдёт с минимальными рисками», — цитирует Гануса ТАСС.