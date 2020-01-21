Лихачёв оценил результаты жеребьёвки клубного чемпионата мира по пляжному футболу

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв прокомментировал результаты жеребьёвки клубного чемпионата мира, который пройдёт в Москве с 12 по 16 февраля. В группу А попали «Локомотив» (Москва, Россия), «Леванте» (Испания), «Токио Верди» (Япония), «Аланьяспор» (Турция). В группе B сыграют «Спартак» (Москва, Россия), «Брага» (Португалия), «Фламенго» (Бразилия), «Грассхопер» (Швейцария).

«В Мундиалито будут принимать участие восемь самых достойных клубов, и, конечно, хочется пожелать всем командам удачи, чтобы они показали хороший футбол. Что касается жеребьёвки, то, думаю, группа В потяжелее, но всё рассудит сам футбол и те матчи, которые состоятся в феврале. От себя хочется пригласить всех болельщиков прийти на этот замечательный турнир в прекрасный дворец спорта «Мегаспорт» на Ходынке, чтобы поддержать наши команды и насладиться пляжным футболом», — передаёт слова Лихачёва корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

На клубном чемпионате мира 2019 года Лихачёв возглавлял «Спартак», но после турнира покинул пост тренера из-за напряжённого календаря сборной России. На вопрос о планах возобновить работу на клубном уровне Лихачёв ответил: «Пока об этом рано говорить. В «Спартаке» хорошо работает тренерский штаб. И результаты, которые показали красно-белые в прошлом сезоне, говорят о том, что план выполняется. Хочется пожелать лишь удачи и «Спартаку», и «Локомотиву» в турнире».