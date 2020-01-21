Медведева вышла на лёд вместе с певицей Монеточкой. Фото
Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала фото с певицей Монеточкой с катка в московском Парке Горького.
«Было холодно и весело», — подписала фото Медведева.
Пост доступен в «инстаграме» Евгении Медведевой.
Евгения снялась с произвольной программы на прошедшем чемпионате России в Красноярске из-за поломки конька и не смогла отобраться на чемпионат Европы в Граце (Австрия), который стартует завтра, 22 января. По словам тренера россиянки Брайана Орсера, 20-летняя Медведева ещё намерена принять участие в нынешнем сезоне, но в финале Кубка России её участие маловероятно.
Евгения также является двукратной чемпионкой Европы и России.
Орсер: Медведева ещё планирует выступить в этом сезоне
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