Медведева вышла на лёд вместе с певицей Монеточкой. Фото

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала фото с певицей Монеточкой с катка в московском Парке Горького.

«Было холодно и весело», — подписала фото Медведева.

Пост доступен в «инстаграме» Евгении Медведевой.

Евгения снялась с произвольной программы на прошедшем чемпионате России в Красноярске из-за поломки конька и не смогла отобраться на чемпионат Европы в Граце (Австрия), который стартует завтра, 22 января. По словам тренера россиянки Брайана Орсера, 20-летняя Медведева ещё намерена принять участие в нынешнем сезоне, но в финале Кубка России её участие маловероятно.

Евгения также является двукратной чемпионкой Европы и России.