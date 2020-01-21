Леонов: я спокойно воспринял итоги жеребьёвки Мундиалито

Спортивный директор московского «Локомотива» Илья Леонов поделился ожиданиями от клубного чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдёт в столице России с 12 по 16 февраля. На групповом этапе «Локомотив» сыграет с «Леванте» (Испания), «Токио Верди» (Япония) и «Аланьяспором» (Турция).
«Хочу пригласить болельщиков на матчи Мундиалито. Я очень рад, что второй год подряд этот турнир проходит в Москве. Практически все сильнейшие футболисты планеты будут выступать перед нашими зрителями. Мне уже звонили из Барнаула, Калининграда и Санкт-Петербурга с просьбами достать билеты.
Я спокойно воспринял итоги жеребьёвки. До объявления составов тяжело что-то предполагать. Когда увидим составы, наверное, станет понятно, кто и как будет готовиться. Только после этого можно будет делать какие-то прогнозы», — передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
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