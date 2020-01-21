Источник: главный кандидат на пост министра спорта России — Матыцин

Исполняющий обязанности министра спорта России Павел Колобков не войдёт в новое правительство Михаила Мишустина, сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на источник в аппарате правительства.



Основным кандидатом на пост министра спорта, по информации источника, является бывший ректор Российского государственного университета физической культуры спорта молодёжи и туризма Олег Матыцин.



Матыцин — мастер спорта СССР по настольному теннису, обладатель Кубка СССР 1982 года. Он является президентом Международной федерации студенческого спорта, почётным президентом Российского спортивного студенческого союза.

Среди возможных кандидатов также называют президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко и руководителя департамента спорта Москвы Алексея Кондаранцева.



Колобков занимал пост министра спорта России с октября 2016 года.