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Российский лыжник Трегубов выиграл золото юношеской Олимпиады

Российский лыжник Трегубов выиграл золото юношеской Олимпиады
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Илья Трегубов завоевал золотую медаль юношеских Олимпийских игр в Лозанне (Швейцария) в гонке на 10 км классическим стилем. Серебряным призёром стал представитель Германии Элиас Кек. Третий результат продемонстрировал американец Уилл Коч.

Юношеские Олимпийские игры. Лыжные гонки. Лозанна, Швейцария
Юноши. 10 км. Классический стиль
1. Илья Трегубов (Россия) — 26.40,5.
2. Элиас Кек (Германия) — +45,0.
3. Уилл Коч (США) — +49,0...
8. Алексей Локтионов (Россия) — +1.06,8...
20. Никита Писарев (Россия) — +1.53,8.

Сборная России благодаря успеху Трегубова поднялась на первое место в общекомандном медальном зачёте. В активе россиян 27 наград – 9 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых. На втором месте — швейцарцы (9-6-8), на третьем — японцы (6-6-1).

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