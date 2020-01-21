Выиграй книгу Алексея Мишина «О чём молчит лёд?»!

Фигурное катание стремительно набирает популярность. Евгения Медведева, Анна Щербакова, Алина Загитова — эти фамилии знает каждый. Но знаете ли вы, кто помогает спортсменам достигать высот? Сегодня мы разыграем три экземпляра книги Алексея Мишина «О чём молчит лёд?».



Один из самых титулованных тренеров России раскрыл таланты у огромного количества спортсменов: Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Алексей Урманов, Елизавета Туктамышева — и это далеко не полный список его учеников.



«Это не просто очерк воспоминаний из успешной карьеры великого тренера, это и учебник для начинающих тренеров, пособие для родителей будущих победителей, и история последних десятилетий с высоты понимания Алексея Николаевича», — говорит о книге Туктамышева.



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