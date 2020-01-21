Самарин выступит 30-м в короткой программе на ЧЕ по фигурному катанию, Алиев — 31-м
На чемпионате Европы в Граце (Австрия) состоялась жеребьёвка короткой программы в мужском одиночном катании. Первым из россиян на лёд выйдет Артур Даниелян. Он получил 29-й стартовый номер и будет выступать в предпоследней группе.
Ещё два российских фигуриста Александр Самарин и Дмитрий Алиев попали в последнюю сильнейшую группу. Им достались 30-й и 31-й стартовые номера соответственно.
Короткую программу мужчины представят завтра, 22 января. Начало — в 13:30 мск.
Соревнования в Граце пройдут с 22 по 25 января. В 2019 году чемпионами Европы стали Хавьер Фернандес (Испания), Софья Самодурова (Россия), а также французские пары Ванесса Джеймс/Морган Сипре (спортивная пара), Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (танцевальная пара).
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