Российские ватерполистки вышли в полуфинал чемпионата Европы

Женская сборная России обыграла команду Италии в четвертьфинале чемпионата Европы по водному поло, который проходит в Будапеште. Встреча завершилась победой подопечных Александра Гайдукова со счётом 13:7 (3:2, 3:3, 4:1, 3:1).
В полуфинале россиянки встретятся с ватерполистками из Нидерландов, которые победили в четвертьфинале сборную Словакии — 22:2. Матч состоится послезавтра, 23 января.
Российские ватерполистки трижды выигрывали чемпионат Европы (2006, 2008, 2010). Сборная Нидерландов является действующим победителем турнира.
Чемпионат Европы является отборочным турниром на Олимпиаду 2020 года в Токио. Победитель континентального первенства получит прямую путёвку на Игры.
Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Будапешт, Венгрия
Четвертьфинал
Россия – Италия – 13:7 (3:2, 3:3, 4:1, 3:1).
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