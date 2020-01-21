«За что боролись, на то и напоролись». Профессор Астонского университета — о UKAD

Профессор социологии Астонского университета Эллис Кэшмор прокомментировал отказ Британского антидопингового агентства (UKAD) передавать ВАДА пробы бегуна Мо Фараха для повторной проверки в рамках расследования деятельности его бывшего тренера Альберто Салазара.

«Отказывая в доступе, UKAD усложняет изначально простую ситуацию. Конечно, некоторые косвенные подозрения были и раньше. До начала сотрудничества с Салазаром Фарах был довольно средним спортсменом и за семь лет стал одним из самых известных, заслуженных, почитаемых, а для многих ещё и одним из величайших британских спортсменов. Если о нём выяснится нечто ненадлежащее, это станет крайне болезненным ударом для местной лёгкой атлетики.



За отказ предоставить пробы ей грозит наказание. Если ВАДА будет действовать последовательно, оно распространится на всех британских спортсменов. Напомню, в случае с Россией речь шла о полном отстранении. Если аналогичные меры примут в отношении Великобритании, разразится буря всемирного масштаба, о ней, как об одном из самых убеждённых сторонников принципа прозрачности, можно будет сказать — за что боролись, на то и напоролись.



Дело в том, что политика в сфере спорта не полностью гармонична и последовательна и не всегда справедлива. Предыдущие результаты Великобритании вряд ли подвергнут ретроспективному анализу. Скорее всего, ВАДА обратится с повторным запросом, предупредив, что в случае очередного отказа обратится в юридическую плоскость. Тогда Великобританию может ждать участь изгоя", — приводит слова Кэшмора RT.