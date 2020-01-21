Драчёв прокомментировал назначение Матыцина министром спорта России

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв отреагировал на назначение Олега Матыцина министром спорта Российской Федерации.

«Очень хорошо отношусь к назначению Матыцина на пост министра спорта. Встречались, прекрасный человек. Видно, что погружён в спортивную индустрию, надеемся на хорошее сотрудничество.

Как общественная организация, будем помогать, поддерживать. Всё, что необходимо для взаимодействия, есть. Не сомневаюсь, что всё получится», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Матыцин — бывший ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ), возглавлял Федерацию международного студенческого спорта (FISU). Мастер спорта СССР по настольному теннису, обладатель Кубка СССР 1982 года.

Правительство Дмитрия Медведева в полном составе подало в отставку 15 января после Послания президента Федеральному собранию. Пост министра спорта покинул в том числе Павел Колобков.