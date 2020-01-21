Вяльбе: Матыцин опытный человек и разберётся с существующими проблемами

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе положительно оценила назначение Олега Матыцина на должность министра спорта РФ.



«Жду продолжения развития спорта. Он опытный человек. Думаю, разберётся с существующими проблемами», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».



Правительство Дмитрия Медведева в полном составе подало в отставку 15 января после Послания президента Федеральному собранию. Пост министра спорта покинул в том числе Павел Колобков.



Матыцин — бывший ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ), возглавляет Федерацию международного студенческого спорта (FISU). Мастер спорта СССР по настольному теннису, обладатель Кубка СССР 1982 года.

Путин назначил Олега Матыцина министром спорта РФ