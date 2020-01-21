Мутко: опыт Матыцина поможет решить проблемы в российском спорте

Бывший министр спорта РФ Виталий Мутко выразил мнение, что опыт и авторитет нового главы ведомства Олега Матыцина поможет решить имеющиеся проблемы в российском спорте.
«Я считаю, что решение логичное и правильное. В конечном итоге, это решение президента и председателя правительства, это их выбор. На самом деле, Матыцин — спортивный человек, который обладает авторитетом и опытом в спорте. Он и сам спортсмен, да и человек, который занимался международной спортивной деятельностью. Считаю, что в мире спорта у него большой авторитет. Могу ему пожелать успехов. База есть серьёзная, а с его опытом можно решить те проблемы, которые есть.
Дмитрий Чернышенко — тоже человек с высшим опытом, это будет хорошая связка. Надеюсь, что у него будет возможность работать хорошо", — приводит слова Мутко РИА «Новости».
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