Чемпионат Европы по фигурному катанию—2020. Прямой эфир 22 января

С 22 по 26 января в Граце (Австрия) пройдёт чемпионат Европы 2020 года по фигурному катанию. В первый день соревнований мужчины представят короткие программы. Начало запланировано на 13:30 по московскому времени.

Первым из россиян на лёд выйдет Артур Даниелян. Он получил 29-й стартовый номер и будет выступать в предпоследней группе. Ещё два российских фигуриста Александр Самарин и Дмитрий Алиев попали в последнюю группу. Им достались 30-й и 31-й стартовые номера соответственно.

Прямой эфир чемпионата Европы по фигурному катанию на сайте Первого канала

В 2019 году на чемпионате Европы в Минске победу в мужском одиночном катании одержал представитель Испании Хавьер Фернандес. После этих соревнований он завершил карьеру.