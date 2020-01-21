Винер-Усманова — о Матыцине: надеюсь, он будет мало говорить, но много делать

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова отреагировала на назначение Олега Матыцина новым министром спорта РФ. На этом посту он сменил Павла Колобкова.

«Знаю, что он занимает серьёзный пост в мировом студенческом спорте, поэтому я надеюсь, что он всё-таки может быть человеком, который будет мало говорить, но много делать», — приводит слова Винер-Усмановой РИА «Новости».

Матыцин — бывший ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ), возглавляет Федерацию международного студенческого спорта (FISU). Мастер спорта СССР по настольному теннису, обладатель Кубка СССР 1982 года.

Правительство Дмитрия Медведева в полном составе подало в отставку 15 января после Послания президента Федеральному собранию. Пост министра спорта покинул в том числе Павел Колобков.

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