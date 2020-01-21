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Фарах сообщил, что не возражает против перепроверки своих допинг-проб

Фарах сообщил, что не возражает против перепроверки своих допинг-проб
Другие / Лёгкая атлетика 0

Четырёхкратный олимпийский чемпион Мо Фарах прокомментировал отказ Британского антидопингового агентства (UKAD) передать во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) образцы его допинг-проб.

«Я увидел, что моё имя упоминалось в связи с UKAD и ВАДА по поводу перепроверки образцов. Хочу пояснить: со мной не консультировались на эту тему. Как уже говорил много раз, я рад, что любой антидопинговый орган может когда угодно перепроверить все мои предыдущие образцы», — написал Фарах на своей странице в «Твиттере».

UKAD отмечало, что не намерено отдавать ВАДА хранящиеся пробы мочи и крови Фараха для расследования, касающегося спортсменов, подготовленных бывшим тренером бегуна Альберто Салазаром. Экс-наставник спортсмена был дисквалифицирован на четыре года в США за нарушение антидопинговых правил. UKAD также отклонило просьбу передать образцы Фараха для расследования в Антидопинговое агентство США, когда Салазар подал апелляцию на дисквалификацию.

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