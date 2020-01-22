Чемпионат Европы—2020 по фигурному катанию. Прямая трансляция 22 января
В Граце (Австрия) продолжается чемпионат Европы 2020 года по фигурному катанию. В вечерней программе спортивные пары представят короткие программы. Начало соревнований запланировано на 21:15 мск.
Три российские пары выступят в четвёртой группе участников. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выйдут на лёд под 16-м номером, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — под 18-м, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — под 19-м.
Прямая трансляция чемпионата Европы по фигурному катанию на сайте Первого канала
В 2019 году на чемпионате Европы в Минске (Беларусь) победу в соревнованиях спортивных пар одержали представители Франции Ванесса Джеймс и Морган Сипре. В Граце действующие чемпионы Европы не выступят.
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