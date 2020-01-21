Мамиашвили — о назначении Матыцина: нужно реализовывать задачи, поставленные президентом

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал назначение на должность министра спорта РФ Олега Матыцина.
«Олег Васильевич является большим международным руководителем. Все проблемы, с которыми сталкивается сегодня российский спорт внутри страны и за её пределами, он знает. Задачи и цели, которые стоят, повлияли в том числе на решение главы государства представить кандидатуру Олега Матыцина на должность министра спорта. Нужно объединить усилия, нужно реализовывать те задачи, которые прозвучали в Послании президента и, в частности, которые касаются специализаций. Успехов нужно пожелать нам всем», — сказал Мамиашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Правительство Дмитрия Медведева в полном составе подало в отставку 15 января после Послания президента Федеральному собранию. Пост министра спорта покинул в том числе Павел Колобков.
Матыцин — бывший ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ), возглавляет Федерацию международного студенческого спорта (FISU). Мастер спорта СССР по настольному теннису, обладатель Кубка СССР 1982 года.
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