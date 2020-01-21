Фетисов: надеюсь, Матыцин принял решение, понимая всю ответственность

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал назначение Олега Матыцина на пост министра спорта России.

«Если Олег Матыцин взялся за дело, понимая, что ситуация очень непростая, то он ещё должен понимать, что это не только внутренняя история, но и внешняя, которая требует и профессионализма, и умения общаться. Надеюсь, что он принял решение, понимая всю ответственность, которая на него сейчас ляжет: ответственность, связанную с будущим российского спорта, молодыми ребятами, которые должны понимать, что тренируются не зря.

Студенческий спорт, который он знает хорошо, станет основой в российском спорте в ближайшее время. Мы много говорим об этом, а дел не очень много.

Мы вместе работали с ним, когда он возглавлял наш студенческий спорт, вместе привезли первую Универсиаду в РФ, в Казань. Надеюсь, Олег Васильевич понимает всю ответственность, хотел бы пожелать ему удачи», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Матыцин: скажу откровенно, всё это было неожиданно