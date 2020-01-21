Тарасова: назначение Матыцина? Поживём — увидим

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что Олег Матыцин возглавит министерство спорта России.
«Матыцин? Я ещё пока ничего не знаю. Но могу сказать, что есть чудесная фраза из фильма, который мы смотрим перед Новым годом: «Поживём — увидим», — цитирует Тарасову Sport24.
Матыцин — бывший ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ), возглавляет Федерацию международного студенческого спорта (FISU). Мастер спорта СССР по настольному теннису, обладатель Кубка СССР 1982 года.
Правительство Дмитрия Медведева в полном составе подало в отставку 15 января после послания президента Федеральному собранию. Пост министра спорта покинул в том числе Павел Колобков.
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