Объявлен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Оберстдорфе

Тренерский штаб сборной Норвегии по лыжным гонкам огласил состав на этап Кубка мира в Оберстдорфе, который пройдёт 25-26 января, сообщает официальный сайт Норвежской федерации лыжных видов спорта.
В заявку мужской команды вошли: Йоханнес Хёсфлот Клебо, Эмиль Иверсен, Сьюр Рёте, Мартин Йонсруд Сундбю, Ханс Кристер Холунд, Симен Хегстад Крюгер, Пол Голдберг, Синдре Бьёрнестад Скар, Эрик Вальнес, Ховард Солос Тёугбёль, Йёран Тефре.
В состав женской сборной включены: Терезе Йохауг, Хейди Венг, Майкен Касперсен Фалла, Ингвильд Флугстад Эстберг, Астрид Якобсен, Лотта Уднес Венг, Тирил Уднес Венг, Ане Стенсет, Анна Свендсен, Хедда Остберг Амундсен.
В общем зачёте женского Кубка мира лидирует Терезе Йохауг. В мужском Кубке мира Йоханнес Хёсфлот Клебо идёт вторым.
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