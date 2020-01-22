Объявлен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Оберстдорфе

Тренерский штаб сборной Норвегии по лыжным гонкам огласил состав на этап Кубка мира в Оберстдорфе, который пройдёт 25-26 января, сообщает официальный сайт Норвежской федерации лыжных видов спорта.



В заявку мужской команды вошли: Йоханнес Хёсфлот Клебо, Эмиль Иверсен, Сьюр Рёте, Мартин Йонсруд Сундбю, Ханс Кристер Холунд, Симен Хегстад Крюгер, Пол Голдберг, Синдре Бьёрнестад Скар, Эрик Вальнес, Ховард Солос Тёугбёль, Йёран Тефре.



В состав женской сборной включены: Терезе Йохауг, Хейди Венг, Майкен Касперсен Фалла, Ингвильд Флугстад Эстберг, Астрид Якобсен, Лотта Уднес Венг, Тирил Уднес Венг, Ане Стенсет, Анна Свендсен, Хедда Остберг Амундсен.

В общем зачёте женского Кубка мира лидирует Терезе Йохауг. В мужском Кубке мира Йоханнес Хёсфлот Клебо идёт вторым.