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Россиянин Дубов сыграл вничью с Анандом в 9-м туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

Россиянин Дубов сыграл вничью с Анандом в 9-м туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее
Другие / Шахматы 0

Российский гроссмейстер Даниил Дубов чёрными фигурами сыграл вничью с представителем Индии Вишванатаном Анандом в девятом туре шахматного супертурнира, который проходит в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен чёрными фигурами взял верх над иранцем Алирезу Фируджу. Остальные партии игрового дня закончились вничью. Россиянин Никита Витюгов встречался с американцем Фабиано Каруаной, представитель США Уэсли Со — с Анишем Гири из Индии, белорус Владислав Ковалёв — с представителем Нидерландов Йорденом ван Форестом, поляк Ян-Кшиштоф Дуда — с американцем Джеффри Сюном, россиянин Владислав Артемьев — с Юй Янъи из Китая.

После девяти туров турнирную таблицу возглавляет Каруана, набрав 6 очков. Далее расположились Фируджа, Со, ван Форест, Карлсен (по 5,5 очка), Дуда (5), Дубов, Гири, Артемьев (по 4,5), Ананд (4), Сюн (3,5). Замыкают турнирную таблицу Витюгов, Юй Янъи и Ковалёв (по 3).

Карлсен обыграл Витюгова на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее
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