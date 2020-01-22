Россиянин Дубов сыграл вничью с Анандом в 9-м туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

Российский гроссмейстер Даниил Дубов чёрными фигурами сыграл вничью с представителем Индии Вишванатаном Анандом в девятом туре шахматного супертурнира, который проходит в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен чёрными фигурами взял верх над иранцем Алирезу Фируджу. Остальные партии игрового дня закончились вничью. Россиянин Никита Витюгов встречался с американцем Фабиано Каруаной, представитель США Уэсли Со — с Анишем Гири из Индии, белорус Владислав Ковалёв — с представителем Нидерландов Йорденом ван Форестом, поляк Ян-Кшиштоф Дуда — с американцем Джеффри Сюном, россиянин Владислав Артемьев — с Юй Янъи из Китая.
После девяти туров турнирную таблицу возглавляет Каруана, набрав 6 очков. Далее расположились Фируджа, Со, ван Форест, Карлсен (по 5,5 очка), Дуда (5), Дубов, Гири, Артемьев (по 4,5), Ананд (4), Сюн (3,5). Замыкают турнирную таблицу Витюгов, Юй Янъи и Ковалёв (по 3).
- 22 января 2020
-
10:10
-
09:27
-
09:09
-
08:41
-
08:22
-
00:43
-
00:28
-
00:21
- 21 января 2020
-
23:41
-
23:02
-
22:43
-
22:36
-
22:16
-
22:16
-
22:06
-
21:54
-
21:42
-
21:33
-
21:25
-
20:59
-
20:11
-
19:24
-
18:50
-
18:42
-
17:15
-
16:37
-
16:22
-
16:06
-
15:38
-
15:27
-
14:30
-
13:41
-
13:22
-
10:14
-
09:32