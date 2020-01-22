В проекте «300 на вышке» люди прыгнут с 10 м в воду и установят мировой рекорд
Накануне старта Кубка России по прыжкам в воду, который пройдёт в городе Руза (Московская область) с 27 по 31 января, будет установлен мировой рекорд.
Самая длинная цепочка людей (лимит — 300 человек) друг за другом прыгнет в воду с 10 м.
Кубок России по прыжкам в воду станет первым серьёзным отборочным мероприятием к Олимпийским играм в Токио (Япония) 2020 года.
К рекорду будут приглашены топ-блогеры, знаменитости, предприниматели. Также билет для участия в проекте «300 на вышке» сможет приобрести любой желающий.
По всем вопросам и предложениям: Роман, +7 (921) 387-15-85 (звонок, WhatsApp, Telegram).
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