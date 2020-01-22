В проекте «300 на вышке» люди прыгнут с 10 м в воду и установят мировой рекорд

Накануне старта Кубка России по прыжкам в воду, который пройдёт в городе Руза (Московская область) с 27 по 31 января, будет установлен мировой рекорд.

Самая длинная цепочка людей (лимит — 300 человек) друг за другом прыгнет в воду с 10 м.

Кубок России по прыжкам в воду станет первым серьёзным отборочным мероприятием к Олимпийским играм в Токио (Япония) 2020 года.

К рекорду будут приглашены топ-блогеры, знаменитости, предприниматели. Также билет для участия в проекте «300 на вышке» сможет приобрести любой желающий.

По всем вопросам и предложениям: Роман, +7 (921) 387-15-85 (звонок, WhatsApp, Telegram).