Горячкина и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в 11-й партии за титул чемпионки мира

Россиянка Александра Горячкина чёрными фигурами сыграла вничью с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в 11-й партии матча за звание чемпионки мира по шахматам. Партия, состоявшаяся во Владивостоке, завершилась после 40-го хода. В двух предыдущих играх россиянка потерпела поражения.

Общий счёт в противостоянии стал 6-5 в пользу китаянки. Заключительная, 12-я партия, в которой Горячкина будет играть белыми фигурами, состоится завтра, 23 января. В случае равенства в счёте победитель матча будет определён на тай-брейке.

Первые шесть партий этого противостояния были сыграны в Шанхае (Китай) с 5 по 12 января. С 16 января поединки проходят во Владивостоке.

Александра Горячкина — двукратная чемпионка России по шахматам.