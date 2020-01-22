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Алексеенко победил Ломберса в первом туре шахматного турнира в Гибралтаре

Алексеенко победил Ломберса в первом туре шахматного турнира в Гибралтаре
Другие / Шахматы 0

Россиянин Кирилл Алексеенко выиграл у Петера Ломберса из Нидерландов в партии 1-го тура на шахматном турнире в Гибралтаре.

Партия завершилась после 33-го хода Алексеенко. Он играл чёрными фигурами. Другой представитель России Максим Матлаков сыграл вничью со шведом Эриком Хедманом, Андрей Есипенко победил индийца Роута Падмини.

Результаты остальных партий игрового дня:

Давид Паравян (Россия) — Миндаугас Бейнорас (Литва) — 1:0
Максим Чигаев (Россия) — Наталья Жукова (Украина) — 1:0
Иштван Бороц (Венгрия) — Михаил Кобалия (Россия) — 0:1
Раахил Муллик (Индия) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 0:1
Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Ирине Сукандар (Индонезия) — 1:0
Мартин Персивальди (Дания) — Ван Хао (Китай) — 0:1.

Турнир в Гибралтаре продлится до 30 января.

Россиянин Дубов сыграл вничью с Анандом в 9-м туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее
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