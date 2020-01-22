Алексеенко победил Ломберса в первом туре шахматного турнира в Гибралтаре

Россиянин Кирилл Алексеенко выиграл у Петера Ломберса из Нидерландов в партии 1-го тура на шахматном турнире в Гибралтаре.
Партия завершилась после 33-го хода Алексеенко. Он играл чёрными фигурами. Другой представитель России Максим Матлаков сыграл вничью со шведом Эриком Хедманом, Андрей Есипенко победил индийца Роута Падмини.
Результаты остальных партий игрового дня:
Давид Паравян (Россия) — Миндаугас Бейнорас (Литва) — 1:0
Максим Чигаев (Россия) — Наталья Жукова (Украина) — 1:0
Иштван Бороц (Венгрия) — Михаил Кобалия (Россия) — 0:1
Раахил Муллик (Индия) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 0:1
Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Ирине Сукандар (Индонезия) — 1:0
Мартин Персивальди (Дания) — Ван Хао (Китай) — 0:1.
Турнир в Гибралтаре продлится до 30 января.
- 22 января 2020
-
12:54
-
12:39
-
11:56
-
11:53
-
11:07
-
10:44
-
10:10
-
09:27
-
09:09
-
08:41
-
08:22
-
00:43
-
00:28
-
00:21
- 21 января 2020
-
23:41
-
23:02
-
22:43
-
22:36
-
22:16
-
22:16
-
22:06
-
21:54
-
21:42
-
21:33
-
21:25
-
20:59
-
20:11
-
19:24
-
18:50
-
18:42
-
17:15
-
16:37
-
16:22
-
16:06
-
15:38