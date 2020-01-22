Горячкина оценила свои шансы на победу в решающей, 12-й партии матча за шахматную корону

Россиянка Александра Горячкина постарается приложить максимум усилий в 12-й партии матча за звание чемпионки мира с обладательницей мировой шахматной короны китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Спортсменка заявила, что у неё ещё есть шансы на победу.

Китаянка ведёт в противостоянии со счётом 6-5. Заключительная, 12-я партия, в которой Горячкина будет играть белыми фигурами, состоится завтра, 23 января. В случае равенства в счёте победитель матча будет определён на тай-брейке.

«Я буду выходить и делать максимум того, на что я способна на текущий момент. У меня будет шанс завтра. Всё продолжается», — цитирует Горячкину ТАСС.

Первые шесть партий этого противостояния были сыграны в Шанхае (Китай) с 5 по 12 января. С 16 января поединки проходят во Владивостоке.

Горячкина — двукратная чемпионка России по шахматам.