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Россиянка Береснева завоевала серебро в шорт-треке в эстафете на юношеской Олимпиаде

Россиянка Береснева завоевала серебро в шорт-треке в эстафете на юношеской Олимпиаде
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Российская шорт-трекистка Юлия Береснева стала второй в смешанной эстафете в соревнованиях Национальных олимпийских комитетов (НОК) на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне (Швейцария). Составы команд были интернациональными.

В эстафете победила команда B с результатом 4 минуты 12,378 секунды. Береснева в составе команды G (+0,594 секунды) оказалась второй. Третье место заняла команда A (+3,737). Команда F (+10,093) показала четвёртый результат. В её составе выступил россиянин Владимир Балбеков.

Награды, завоёванные в соревнованиях НОК, не учитываются в медальном зачёте.

Сборная России на ЮОИ завоевала 28 медалей и идёт второй в общекомандном зачёте. На первой строчке находится команда Швейцарии.

Юношеские Олимпийские игры завершатся сегодня, 22 января.

Сборная России завоевала две медали в 12-й день юношеских Олимпийских игр
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