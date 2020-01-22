Россиянка Береснева завоевала серебро в шорт-треке в эстафете на юношеской Олимпиаде

Российская шорт-трекистка Юлия Береснева стала второй в смешанной эстафете в соревнованиях Национальных олимпийских комитетов (НОК) на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне (Швейцария). Составы команд были интернациональными.
В эстафете победила команда B с результатом 4 минуты 12,378 секунды. Береснева в составе команды G (+0,594 секунды) оказалась второй. Третье место заняла команда A (+3,737). Команда F (+10,093) показала четвёртый результат. В её составе выступил россиянин Владимир Балбеков.
Награды, завоёванные в соревнованиях НОК, не учитываются в медальном зачёте.
Сборная России на ЮОИ завоевала 28 медалей и идёт второй в общекомандном зачёте. На первой строчке находится команда Швейцарии.
Юношеские Олимпийские игры завершатся сегодня, 22 января.
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