Синицина и Кацапалов последними представят ритм-танец на ЧЕ по фигурному катанию
На чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце (Австрия) состоялась жеребьёвка соревнований танцевальных пар. В ритм-танце первыми из россиян на лёд выйдут Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, получившие 18-й стартовый номер.
Трёхкратные призёры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин выступят 25-ми. Серебряные призёры чемпионата мира 2019 года Виктория Синицина и Никита Кацалапов получили 27-й, последний, стартовый номер.
Действующими чемпионами Европы являются серебряные призёры Олимпиады-2018 французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. В ритм-танце они выступят 24-ми.
Ритм-танцы дуэты представят завтра, 23 января. Начало соревнований запланировано на 14:00 мск. Чемпионат Европы завершится 26 января.
Расписание чемпионата Европы 2020 года по фигурному катанию
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