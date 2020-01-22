Синицина и Кацапалов последними представят ритм-танец на ЧЕ по фигурному катанию

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце (Австрия) состоялась жеребьёвка соревнований танцевальных пар. В ритм-танце первыми из россиян на лёд выйдут Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, получившие 18-й стартовый номер.

Трёхкратные призёры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин выступят 25-ми. Серебряные призёры чемпионата мира 2019 года Виктория Синицина и Никита Кацалапов получили 27-й, последний, стартовый номер.

Действующими чемпионами Европы являются серебряные призёры Олимпиады-2018 французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. В ритм-танце они выступят 24-ми.

Ритм-танцы дуэты представят завтра, 23 января. Начало соревнований запланировано на 14:00 мск. Чемпионат Европы завершится 26 января.