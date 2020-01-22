Горшков: у сборной России нет медального плана на чемпионат Европы по фигурному катанию

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков объяснил, почему для сборной России не составляется медальный план на чемпионат Европы.

«Мы никогда не составляем медального плана. Для меня всегда было главным, чтобы спортсмены могли показать свой максимальный результат. У сборной России есть хороший потенциал. Теперь главное — его реализовать.

Премиальные за мировые рекорды? Нет, такого у нас никогда не было», — приводит слова Горшкова «Спорт день за днём».

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Граце (Австрия) с 22 по 26 января.

В 2019 году чемпионами Европы стали Хавьер Фернандес (Испания), Софья Самодурова (Россия), а также французские пары Ванесса Джеймс/Морган Сипре (спортивная пара), Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (танцевальная пара).