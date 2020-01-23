Чемпионат Европы 2020 года по фигурному катанию. Прямой эфир 23 января
В Граце (Австрия) продолжается чемпионат Европы 2020 года по фигурному катанию. Во второй день соревнований танцевальные пары представят ритм-танцы. Начало соревнований запланировано на 14:00 мск.
Первыми из россиян на лёд выйдут Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, получившие 18-й стартовый номер. Александра Степанова и Иван Букин выступят 25-ми. Виктория Синицина и Никита Кацалапов на жеребьёвке получили последний, 27-й номер.
Действующими чемпионами Европы являются серебряные призёры Олимпиады-2018 французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. В ритм-танце они выступят 24-ми.
Прямой эфир чемпионата Европы по фигурному катанию на сайте Первого канала.
Чемпионат Европы в Граце завершится 26 января.
Расписание чемпионата Европы 2020 года по фигурному катанию
Синицина и Кацапалов последними представят ритм-танец на ЧЕ по фигурному катанию
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