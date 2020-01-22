Алиев идёт вторым после короткой программы на чемпионате Европы, Даниэлян — третий

В Граце (Австрия) стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Соревнования открыли мужчины, которые представили свои короткие программы. По итогам прокатов лидерство захватил Михал Бржезина из Чехии, который получил от судей оценку 89,77 балла.



Вторым стал действующий чемпион России Дмитрий Алиев (88,45). Тройку лидеров замкнул ещё один россиянин Артур Динаелян (84,63). В соревнованиях также принимает участие Александр Самарин, однако он после короткой программы расположился лишь на 13-м месте.

Свои короткие программы мужчины представят 23 января.

Фигурное катание. Чемпионат Европы, Грац

Мужчины. Короткая программа



1. Михал Бржезина (Чехия) — 89,77

2. Дмитрий Алиев (Россия) — 88,45

3. Артур Даниелян (Россия) — 84,63…

…

13. Александр Самарин (Россия) — 74, 77.