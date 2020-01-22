Сборная России впервые победила в медальном зачёте юношеских Олимпийских игр

Сборная России стала победителем общекомандного зачёта на зимних юношеских Олимпийских играх, которые сегодня, 22 января, завершились в Лозанне.
За 13 соревновательных дней российские спортсмены завоевали 29 медалей: 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых — это рекорд сборной в истории юношеских Олимпиад. Предыдущим рекордом для сборной России являлись 24 награды (7+8+9) на Играх в Лиллехаммере (Норвегия), проходивших в 2016 году.
На соревнованиях в Лозанне россияне выиграл общекомандный медальный зачёт, опередив сборные Швейцарии (10+6+8) и Японии (9+7+1).
Напомним, в последний день юношеских Олимпийских игр представители сборной России завоевали золотую медаль в хоккейном турнире (в финале россияне разгромили Канаду — 4:0) и выиграли две серебряные медали (шорт-трек и кёрлинг).
Юношеские Олимпийские игры проходили с 9 января. В соревнованиях принимали участие спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет.
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