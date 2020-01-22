Самарин — о провале на ЧЕ: хотел показать чистое катание, а получилось как обычно

Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Граце (Австрия). Получив от судей оценку 74,77 балла, он расположился на 13-м месте.



«Хочу сказать спасибо за поддержку зрителям, моей команде, всем, кто со мной работал. Больше сказать нечего. Убрать четверной флип было обдуманным решением. Хотел показать чистое катание, а показал как обычно», — передаёт слова Самарина корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.



В ходе выступления 21-летний спортсмен упал во время выполнения четверного тулупа и сделал ошибку на четверном лутце.



Лучшим среди россиян в короткой программе стал Дмитрий Алиев, показавший второй результат. Произвольные программы мужчины покажут завтра, 23 января.