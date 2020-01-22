Алиев: о балле отставания от первого места не думаю

Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Граце (Австрия). Получив от судей оценку 88,45 балла, он расположился на втором месте. Лидирует после первого соревновательного дня чех Михал Бржезина (89,77 балла).



«В плане нервов всё было очень хорошо, я был спокоен, как никогда, получил удовольствие, в том числе по катанию. Единственная помарка, которой я не доволен, — аксель. В целом я доволен прокатом и благодарю всех за поддержку.



О балле отставания от первого места не думаю. Мысли на произвольную — восстановиться, отжеребиться, понимать, каким я буду кататься, и спокойно отдыхать.



Если сравнить чемпионат Европы в России и в Граце, то в Москве был праздник — фейерверк просто, большая классная арена, размах. В Граце на арене чувствуется комфорт. Людей немного, но от этого спокойно, такая домашняя атмосфера», — цитирует Алиева «Матч ТВ».



Свои произвольные программы мужчины покажут завтра, 23 января.

Алиев идёт вторым после короткой программы на чемпионате Европы, Даниэлян — третий