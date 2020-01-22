Путин: результаты россиянок в фигурном катании ошеломляющие

Президент России Владимир Путин прокомментировал успехи российского фигурного катания в последнее время. По мнению главы государства, важно, когда люди, имеющие отношение к популярному виду деятельности, делают и другую позитивную работу.



«Такой яркий, красивый, элегантный вид спорта, как фигурное катание, привлекает внимание. Особенно сейчас, когда наши спортсмены, и особенно спортсменки молодые, добиваются таких ошеломляющих результатов. К этому всегда прислушиваются миллионы людей.



И это не шутки, это важно, когда люди, имеющие отношение к какому-то виду деятельности, который привлекает внимание миллионов людей, делают ещё и другую позитивную работу — она только эффективнее становится, потому что люди прислушиваются к вам», — цитирует Путина ТАСС.