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Путин: результаты россиянок в фигурном катании ошеломляющие

Путин: результаты россиянок в фигурном катании ошеломляющие
Другие / Фигурное катание 0

Президент России Владимир Путин прокомментировал успехи российского фигурного катания в последнее время. По мнению главы государства, важно, когда люди, имеющие отношение к популярному виду деятельности, делают и другую позитивную работу.

«Такой яркий, красивый, элегантный вид спорта, как фигурное катание, привлекает внимание. Особенно сейчас, когда наши спортсмены, и особенно спортсменки молодые, добиваются таких ошеломляющих результатов. К этому всегда прислушиваются миллионы людей.

И это не шутки, это важно, когда люди, имеющие отношение к какому-то виду деятельности, который привлекает внимание миллионов людей, делают ещё и другую позитивную работу — она только эффективнее становится, потому что люди прислушиваются к вам», — цитирует Путина ТАСС.

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