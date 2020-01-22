В ВФЛА отреагировали на решение Ласицкене пропустить «Русскую зиму» в знак протеста

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сожалеет о решении трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене пропустить турнир «Русская зима». По словам самой спортсменки, её отказ является реакцией на сложившуюся ситуацию в российской лёгкой атлетике.



«Мария Ласицкене — топовая легкоатлетка мирового уровня, на прошлогоднем турнире «Русская зима» она установила рекорд соревнований, прыгнув на 2,04 метра. Многие зрители ждали её выступления на турнире этого года. Очень жаль, что зрители не дождутся выступления своего кумира, это большая потеря для её болельщиков и всех любителей легкой атлетики. Но это решение Марии и её наставника.



Другие высказывания Марии лежат в юридической плоскости, нет смысла их комментировать», — цитирует пресс-релиз ВФЛА ТАСС.



Ранее Ласицкене вместе с другими лидерами российской лёгкой атлетики — Анжеликой Сидоровой и Сергеем Шубенковым — написала открытое письмо руководству ВФЛА, в котором она раскритиковали действия федерации и попросила рассказать о дальнейших шагах по выходу из кризиса.

Ласицкене покинет ВФЛА, если организацию возглавит соратник Шляхтина