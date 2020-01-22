Ласицкене не исключает, что будет вынуждена пропустить Олимпиаду в Токио

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене в очередной раз раскритиковала руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Спортсменка заявила, что риск пропуска ею Олимпийских игр — 2020 в Токио достаточно велик.
«Думаю, что шансов очень мало, руководство ВФЛА ничего не делает в этом вопросе для атлетов. Они просто пытаются остаться у власти и абсолютно не стесняются этого.
С учётом нынешней ситуации, не исключаю, что меня не пустят на вторую Олимпиаду подряд. Но я буду бороться до конца, хотя надежды на успех мало», — цитирует Ласицкене ТАСС.
Ранее Ласицкене вместе с другими лидерами российской лёгкой атлетики — Анжеликой Сидоровой и Сергеем Шубенковым — написала открытое письмо руководству ВФЛА, в котором она раскритиковала действия федерации и попросила рассказать о дальнейших шагах по выходу из кризиса.
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