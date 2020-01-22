Авербух: шансы Алиева и Даниеляна за золото чемпионата Европы остаются очень большими

Чемпион мира по фигурному катанию, призёр Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал выступление российских фигуристов на чемпионате Европы в Граце (Австрия). Лучшим из них стал Дмитрий Алиев, который по итогам короткой программы расположился на втором месте. Артур Даниелян занимает третье место, а Александр Самарин — 13-е.

«Удивила ли чем-то короткая программа у мужчин? Очень жаль, что не было по-настоящему чистых прокатов. А в случае безошибочного проката Алиев был бы сегодня первым. Но, к сожалению, спорт не любит сослагательных наклонений. Ничего не потеряно, всё в руках наших ребят. Соперники тоже были неубедительны, в том числе итальянский фигурист, от которого я ждал гораздо лучшего проката.



Хочется победы на чемпионате Европы, потому что очень давно мы не выигрывали в этом турнире. Конечно, огромное уважение Михалу Бржезине, я очень хорошо отношусь к нему. Михал многое сделал в фигурном катании, но на данный момент это спортсмен далеко не топ-класса. Диме Алиеву, как и Саше Самарину, который неудачно выступил в короткой программе, абсолютно по силам победить Михала. В случае чистого исполнения программы наивысшие шансы победить — у Димы Алиева, но я не исключаю, что и Даниелян сможет вытащить за счёт стабильного выступления. Шансы на золото остаются очень большими», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Алиев идёт вторым после короткой программы на чемпионате Европы, Даниелян — третий