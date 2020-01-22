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Четыре чемпиона мира по борьбе выступят на гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске

Четыре чемпиона мира по борьбе выступят на гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске
Другие / Борьба 0

Борцы из 14 стран примут участие в 31-м гран-при «Иван Ярыгин» по вольной и женской борьбе, который пройдет 23-26 января в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Главный сюжет у вольников — противостояние в весе до 74 кг двукратных чемпионов мира Заурбека Сидакова и Магомедрасула Газимагомедова, чемпионов мира Магомеда Курбаналиева и Хетика Цаболова, победителя чемпионата мира — 2019 U-23 Разамбека Жамалова, а также призера чемпионата мира — 2019 Нуркожа Кайпанова из Казахстана.

В категории до 86 кг лидерство в сборной России оспорят призер ЧМ-2019 Артур Найфонов, победитель Европейских игр Даурен Куруглиев и чемпион Европы-2019 Владислав Валиев.

Сборная США выступит в турнире по вольной борьбе в полном составе, причем в весе до 57 проверит двух претендентов на участие в Олимпиаде — 2020: финалиста ЧМ-2017 Томаса Гилмана и призера юниорского чемпионата мира — 2019 Виталия Оруджева — сына бронзового призера Олимпиады-1992 в составе сборной СНГ Вугара Оруджева.

В женском турнире сборной России будут противостоять наши основные соперники — спортсменки Японии, Китая, Монголии, США и Казахстана.

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