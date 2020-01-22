Четыре чемпиона мира по борьбе выступят на гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске

Борцы из 14 стран примут участие в 31-м гран-при «Иван Ярыгин» по вольной и женской борьбе, который пройдет 23-26 января в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.
Главный сюжет у вольников — противостояние в весе до 74 кг двукратных чемпионов мира Заурбека Сидакова и Магомедрасула Газимагомедова, чемпионов мира Магомеда Курбаналиева и Хетика Цаболова, победителя чемпионата мира — 2019 U-23 Разамбека Жамалова, а также призера чемпионата мира — 2019 Нуркожа Кайпанова из Казахстана.
В категории до 86 кг лидерство в сборной России оспорят призер ЧМ-2019 Артур Найфонов, победитель Европейских игр Даурен Куруглиев и чемпион Европы-2019 Владислав Валиев.
Сборная США выступит в турнире по вольной борьбе в полном составе, причем в весе до 57 проверит двух претендентов на участие в Олимпиаде — 2020: финалиста ЧМ-2017 Томаса Гилмана и призера юниорского чемпионата мира — 2019 Виталия Оруджева — сына бронзового призера Олимпиады-1992 в составе сборной СНГ Вугара Оруджева.
В женском турнире сборной России будут противостоять наши основные соперники — спортсменки Японии, Китая, Монголии, США и Казахстана.
- 22 января 2020
-
22:14
-
22:10
-
21:24
-
20:48
-
20:28
-
20:00
-
20:00
-
19:29
-
18:58
-
18:47
-
18:16
-
17:52
-
16:04
-
15:44
-
15:31
-
14:55
-
14:47
-
13:51
-
12:54
-
12:39
-
11:56
-
11:53
-
11:07
-
10:44
-
10:10
-
09:27
-
09:09
-
08:41
-
08:22
-
00:43
-
00:28
-
00:21
- 21 января 2020
-
23:41
-
23:02
-
22:43